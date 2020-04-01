Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.04.2020 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2020 16:11
    ABONE OL

    Son dakika: 'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması

    Son dakika haberi... , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımlarda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Albayrak, "Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajı verdi. Albayrak, adımların öncelikli olarak dar gelirlilere yönelik olduğunu söyledi.

    Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması
    , Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımlarda koronavirüsle mücadele ve 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' meselelerini ele aldı.
    Bakan Albayrak, "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız." dedi.


    "TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"
    Bakan Albayrak, videolu mesajında "Milletimizin sağlığı açısından tüm tedbirleri alacağız. " ifadesine yer verdi.


    PEK ÇOK ÜLKEDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ
    Albayrak: "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

    İşte Albayrak'ın o paylaşımları:


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri