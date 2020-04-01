Bakan Albayrak, "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız." dedi.

Berat Albayrak , Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımlarda koronavirüsle mücadele vemeselelerini ele aldı.



"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Bakan Albayrak, videolu mesajında "Milletimizin sağlığı açısından tüm tedbirleri alacağız. " ifadesine yer verdi.



PEK ÇOK ÜLKEDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ

Albayrak: "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.



İşte Albayrak'ın o paylaşımları:



