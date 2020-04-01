Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımlarda koronavirüsle mücadele ve 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' meselelerini ele aldı.
Bakan Albayrak, "İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız." dedi.
"TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"
Bakan Albayrak, videolu mesajında "Milletimizin sağlığı açısından tüm tedbirleri alacağız. " ifadesine yer verdi.
PEK ÇOK ÜLKEDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ
Albayrak: "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.
İşte Albayrak'ın o paylaşımları:
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. (1/2)#BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/H5Rt2WB9Ds— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 1, 2020
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. (2/2)#BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/IEfekFhvWB— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 1, 2020
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