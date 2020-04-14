İPTAL EDİLEN İŞLEMDEN KOMİSYON: Fransa'yla iş yapan bir işadamı 'akreditifli ticaret' ile ilgili iptal işlemi yapıyor. Banka, işlem iptal edilmesine rağmen 12 bin dolarlık akreditif komisyonunun iadesini yapmamak için direniyor.

KREDİ FAİZİNİ YÜKSELTTİLER: Enflasyona endeksli TÜFE+4 oranıyla kredi kullanan bir mobilya firması, sözleşmeyi "6 aylık periyotlarla enflasyon oranına göre faiz miktarının düşmesi" şeklinde onaylıyor. Banka, krediye uygulanan faiz oranını TÜFE ortalaması düşmesine rağmen yükseltiyor.