Kredide milyonlara yeni imkanlar sunuluyor! 14 Nisan ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faizi kaça düştü?

Kredi faizler oranlarında yeni gelişmeler yaşanıyor devam ediyor ve çeşitli fırsatlar sunuluyor. Özellikle bankalar tarafından sunulan ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları merak ediliyor. Son olarak kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte banka banka sunulan fırsatlar ve güncel faiz oranları...

KAMU BANKALARDAN BİREYSEL DESTEK KREDİSİ İMKANI

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara temel ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Başvurular bankalar tarafından 1 Nisan'dan bu yana alınmaya devam ediyor. Kamu bankalarının müşterileri sadece bir bankaya başvurarak 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi alabilecek.