Bireysel kredilerde 0,99'a varan faiz oranları vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını zamanlarında nakite sıkışanlar için bankalar imdada yetişiyor. Bu bağlamda düğün, seyahat, eğitim, tatil, gıda, alışveriş gibi birçok farklı alandaki ihtiyaçların finanse edilebilmesi için ihtiyaç kredileri kullanılmaktadır.
CEPTETEB HOŞ GELDİN FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Türkiye Ekonomi Bankası'nın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisinin detayları aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade süreleri ile kredi kullandırılmaktadır.
Kullandırılabilecek olan kredi tutarı minimum bin TL, maksimum 30 bin TL'dir.
Uygulanacak olan faiz oranı vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 3 ay ile 24 ay vade sürelerinde aylık yüzde 0,99, 25 ay ile 36 ay vade sürelerinde aylık yüzde 1,05, 37 ay ile 60 ay arasındaki vade sürelerinde ise uygulanan faiz oranı aylık yüzde 1,60 oranındadır.
Kredinin faiz oranı findeks notuna göre belirlenmektedir. Findeks notu 1850 ve üstü olan kişiler aylık yüzde 0,99 oranındaki hoş geldin faizinden faydalanabilirler. Kullandırılan krediden tutarın binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Kullanırılan krediden sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrfaları krediyi kullanan kişinin yaşına, kredi tutarına ve faiz oranına göre değişiklik göstermektedir.
QNB FİNANSBANK'TAN UYGUN FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ
QNB Finansbank'ın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisinin kullanımına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade süresi ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredinin alt limiti bin TL, üst limiti ise 65 bin TL'dir.
Faiz oranı her vade süresi için aynı olup, aylık yüzde 0,99'dur.
Kullandırılan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
ŞEKERBANK'TAN NEFES ALDIRAN KREDİ
Şekerbank'ın sağladığı Nefes Aldıran Kredi, piyasadaki en düşük faizli ihtiyaç kredisidir. Ödeme kolaylıkla ve düşük faiz oranlı bu ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade ile kullandırılmaktadır.
İhtiyaç kredisi türünde yer alan Nefes Aldıran Kredi'nin üst limiti 100 bin TL'dir.
Kredinin faiz oranı aylık yüzde 0,89'dan hoş geldin faizi ile başlamaktadır.
3 ay ile 36 ay vade süresinde Nefes Aldıran Kredi'nin faiz oranı yüzde 0,99'dur. 37 ay ile 60 ay vade süresinde ise aylık yüzde 1,09 faiz oranı uygulanmaktadır. Kullanırılan kredi tutarınn binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Kredi çekildikten sonra 3 ay taksit öteleme imkanı bulunmaktadır.
ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ
ING Bank'ın sağlamış olduğu ihtiyaç kredisi en düşük faizli krediler arasında yer alıyor. Başvuru kanalları aracılığı ile faydalanılabilecek olan ING ihtiyaç kredisine ilişkin detaylar ise aşağıdaki gibidir:
Minimum 1 ay, maksimum 60 aya kadar vade ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredi alt limiti 2 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL'dir.
Faiz oranı her vade süresi için aylık yüzde 0,99'dur.
Kullandırılacak olan kredi miktarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre belirlenmektedir. Aylık yüzde 0,99 faiz oranı, findeks notu 1850 ve üzeri olan kişiler için geçerlidir. Kişiye özel olarak faiz oranı uygulanmaktadır. ING ihtiyaç kredisinden ayrıca sigorta masrafı tahsil edilmektedir. Sigorta masrafı ise krediyi kullanacak olan kişinin yaşı ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir.