



OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Söz konusu kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü kaydedilmişti.