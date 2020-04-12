2020 Nisan ayı en uygun otomobil kampanyaları!

Araba sahibi olmak isteyen kişilere yönelik olarak otomobil markalarının Nisan 2020 kampanyaları açıklandı. Koronavirüs salgını sebebiyle kampanyalar başlatıldı. Salgın kapsamında satışların olumsuz etkilenmemesi için Nisan ayına özel kampanyalar hazırlandı. Uygun ödeme koşulları ve düşük fiyatların yer aldığı kampanyaların detayları sayfamızda.
KIA
Nisan ayına özel kampanyalar başlatan Kia, Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto, XCeed ve Bango gibi modellerde indirimler başladı. Markanın SUV modeli Sportage, Nisan ayı sonuna kadar 70 bin TL'ye, 18 ay vadeli ve 0,69 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
Picanto, Rio, Stonic ve Ceed modelleri ise Nisan ayı sonuna kadar 40 bin TL'ye, 18 ay vadeli ve yüzde 0,69 vade seçeneği ile satışta olacak. Yakın bir zaman önce Türkiye'ye tanıtılan XCeed modeli ise aynı vade ve faiz seçenekleri ile 70 bin TL'ye satışa sunulacak. Hafif ticaari model olan Bango, Nisan ayı boyunca 50 bin TL'ye 12 ay vade ile 0 faizli olarak satılacak.
MERCEDES-BENZ
Nisan ayına özel hazırladıkları kampanyada Mercedes-Benz kendi bünyesinde Finansal Hizmetler kapsamında çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Otomobil, hafif ticari ve kamyon alımlarında geçerli olan bu kampanya sıfır araç alımlarında kullandırılacak.
Mercedes-Benz A-serisi, B-serisi, CLA, GLA, C-serisi ve E-serisi modellerinde 400 bin TL'ye kadar, 36 ay vade ile yüzde 1,20 faizli olarak satış gerçekleştirilecek. Aynı zamanda markanın Finansal Hizmetler'i kapsamında hafif ticari modeli Vito veya Sprinter da kampanya dahilinde. Her iki ticari model için de Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde 150 bin TL kredi için 39 ay vade ve yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak. Ödemeler ise 3 ay sonra başlayacak.
Aksaray'da üretilen 2018 model kargo ya da hafif inşaat kamyon modelleri için Nisan ayı boyunca geçerli olacak araç+kasko ve servis sözleşmesini kapsayan finansman ile kamyon sahibi olunabilecek. Bu finansman kapsamında kurumsal müşteriler için 400 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,37 faiz oranı ile kamyon satışı gerçekleştirilecek.
PEUGEOT
Peugeot, tüm modelleri için Nisan ayında yeni dijital satış sistemi ile özel ödeme seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda salgın kapsamında sosyal mesafenin korunması için de showroomda sınırlı sayıda misafir ağırlıyorlar. Ayrıca müşteriler görüntülü olarak araç tanıtımı isteğinde bulunabiliyorlar. Peugeot'un düzenlediği bu kampanyada ise ödemeler Temmuz ayında başlayacak.
Kampanya kapsamında Peugeot 208 Signature 121 bin 200 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Signature 2008'i de satışta olacak. Markanın en çok tercih edilen 3008 ve 5008 modelleri de kampanya dahilinde Temmuz ödemeli olarak satışta. D-Sedan segmentindeki sedan modeli 508 ve c-hatchback sınıfındaki temsilcisi 308'de kampanyaya dahil edilmiş durumda. Hafif ticari model olarak ise Rifter kampanya dahilinde Nisan ayı boyunca satılacak.
FORD FİYAT LİSTESİ 2020 AÇIKLANDI, SIFIR FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ GELDİ!
Ford fiyat listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile beraber Ford Her Şey Dahil Finans Paketi kampanyası kapsamında Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium modellerini alan kişilere yönelik olarak faizsiz taşıt kredisi fırsatı sunuldu.
Faizsiz taşıt kredisi paketi sadece 12 ay vadeli kredilerde geçerli olacak. Ford Tourneo Courier Journey modeli için ise 72 bin liraya kadar kredi desteği 36 ay vadeli olarak yüzde 0.49 faiz oranı ile verilecek. Ford Kuga ve Focus Trend X Benzinli model araçlar için ise 60 bin liraya kadar kredi desteği 24 ay vadeli olmak üzere yüzde 0.99 faiz oranı ile verilecek.