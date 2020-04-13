Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı ve temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bilindiği üzere Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişinin başvurduğunu belirterek ödeme tarihlerine ilişkin müjdeli haberi de milyonlarca vatandaşla paylaştı. İşte 6 ay ödemesiz kredi SMS sonuçları ve başvuru şartları haberimizde...