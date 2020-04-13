1000 TL destek 2. ve 3. fazda yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardımı açıklaması!

2. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI İÇİN BAŞVURU OLACAK MI?

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALABİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2. Faz nakdi yardımlara, corona virüsü öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve 1. Fazda 1000 liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak.