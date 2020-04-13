Devletten vatandaşlara nakit ve gıda yardımı var mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen yardımlar ile desteklemelerin çoğu bilinmiyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara verilen yardımlar, başvuru şartları, kapsamı ve yardım miktarlarına haberimizden kolayca ulaşabilirsiniz.
2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!
2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 çeyiz yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.
Muhtaç Engelliye 2020'de 818 TL yardım!
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.
Evde Bakım Parası 2020'de 1500 TL ödenecek!
Engelli yada çok yaşlı bakım parası olarak muhtaç kişilere bakma parası adı altında Aile Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden başvurarak, evde baktığınız kişi için 1500 TL ödeme alabilirsiniz.
Yaşlılık Maaşı 2020'de 700 TL ödeniyor!
Hiç bir sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu kötü olan 65 yaş üstü vatandaşlara Devletin ödediği yaşlılık maaşı veriliyor. Defterdarlık ve mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alarak kaymakamlıklara başvuru yaparak 700 TL alabilirsiniz.