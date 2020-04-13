Devletten vatandaşlara nakit ve gıda yardımı var mı?

2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!

2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 çeyiz yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.

Muhtaç Engelliye 2020'de 818 TL yardım!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında bir büyük destek muhtaç engellilere yapılıyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli olup SSK güvencesi olmayan engellilere, yaşlılara, yetimlere ve muhtaç çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü 818 TL ödeme yapıyor. Sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandırılıyor. Muhtaç aylığı için gelir olmama şartı aranıyor.