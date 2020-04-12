Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar Nisan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde zamlı maaşların hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Bin 500 liranın altındaki aylıklar, bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek. Peki, SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
28 NİSAN'A KADAR
SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti.
Bu kapsamda ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bu aydan itibaren bin 500 lira yatırılmaya başlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.
TC KİMLİK VE TAHSİS NO İLE MAAŞLARI SORGULAYIN
Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen numaradır. Emekli tahsis numarası öğrenildikten, numaranın sonra son rakamına bakarak emekli maaşlarının hangi gün alınacağı öğrenilebiliyorç. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet üzerinden tahsis numarası da sorgulanabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki üzerinden kimlik numarası ve şifre ile tahsis numarası sorgulanabiliyor.
TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.
Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.
TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
YAKINI DA ALACAK
Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.
Emekli İkramiyesinden Kimler Yararlanabilir?
SSK Emeklileri
Bağ-Kur emeklileri
Emekli sandığı emeklileri
Yaşlılık aylığı alanlar
Vazife malullüğü aylığı alanlar
Ölüm aylığı alanlar
Sürekli iş görememezlik aylığı alanlar
Ölüm geliri alanlar
Şehit yakınları
Gaziler
Muharip gaziler
Güvenlik korucuları
Terörden zarar gören sivil vatandaşlar
Şampiyon sporcular
1- Emeklinin Vefat Etmesi Durumu
Emekli ikramiyelerinden yakınlarının da yararlandığını biliyoruz. Şayet ikramiye almaya hak kazanan kişi vefat ederse bu durumda emekli ikramiyesini yakını alabilmektedir. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanların da ikramiye alma hakları bulunmaktadır.
2- İki Maaş Alınması Durumu
Sadece tek bir maaş alanlar değil iki maaş almaya hak kazananlar da verilecek olan emekli ikramiyelerden yararlanabilecektir. Hem eşinden, hem de rahmetli olmuş anne ya da babasından maaş alanlar da bu anlamda verilecek olan emekli ikramiyelerinden yararlanabilecektir. İki maaş alma durumu emeklilerin sosyal güvenlik türlerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin vefat etmiş bir kadın eşinin Emekli Sandığı emeklisi olması durumunda, annesi ya da babası Bağ-Kur' lu ya da SSK' lı ise, belirlenen tutarlarda hak sahibi olabiliyor. İki dosya da Sosyal Güvenlik Kurumu görevlileri tarafından incelenmekte olup, yüksek maaş tutarı baz alınmaktadır.
Örneğin eşinden aldığı maaş oranı yüzde 70 ve babasından aldığı maş oranı yüzde 25 olan bir kadın, yüksek maaş baz alınacağından dolayı 700 TL emekli ikramiyesi alabilecektir. Düşük baz alınsaydı alabileceği ikramiye tutarı 250 TL olacaktı.
BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?
Bayram ikramiyesini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir ve aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir" diyerek tanımlandı.
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