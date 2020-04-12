Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda emekli maaşları için ek ödeme açıklaması peş peşe geldi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile atılan 'erken ikramiye', 'en az bin 500 lira maaş' adımları emeklileri rahatlatırken, hem emekli dernekleri hem memur konfederasyonları tarafından dile getirilen 'aile yardımı' talepleri için alınacak karar da merakla bekleniyor. Talepler hayata geçerse, emekliler yeni bir ek ödemeye daha kavuşacak. Memur konfederasyonları da kamu görevlilerine ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Halen memurlara çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor.
'İŞ SONRASI SÜRSÜN'
Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan, çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Kamu çalışanları için eşi çalışmayanlara gösterge ve katsayı değerleri üzerinden aile yardımı yapılmaktadır.
İşçilere yapılan aile yardımı ise toplu iş sözleşmeleri ile sınırlı kalmış ve her iş kolu için farklı uygulanmaktadır. Sosyal bir ödeme olan aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.
MEMUR DA ALIYOR
Memur konfederasyonları da kamu görevlilerine ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Halen memurlara çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor. Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.
TC KİMLİK VE TAHSİS NO İLE MAAŞLARI SORGULAYIN
Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen numaradır. Emekli tahsis numarası öğrenildikten, numaranın sonra son rakamına bakarak emekli maaşlarının hangi gün alınacağı öğrenilebiliyorç. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet üzerinden tahsis numarası da sorgulanabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki üzerinden kimlik numarası ve şifre ile tahsis numarası sorgulanabiliyor.
TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.
Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.
TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
YAKINI DA ALACAK
Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.