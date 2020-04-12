'İŞ SONRASI SÜRSÜN'

Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan, çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Kamu çalışanları için eşi çalışmayanlara gösterge ve katsayı değerleri üzerinden aile yardımı yapılmaktadır.

İşçilere yapılan aile yardımı ise toplu iş sözleşmeleri ile sınırlı kalmış ve her iş kolu için farklı uygulanmaktadır. Sosyal bir ödeme olan aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.

MEMUR DA ALIYOR

Memur konfederasyonları da kamu görevlilerine ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi talebini toplu sözleşme masasına taşımıştı. Halen memurlara çalışmayan eş için 332 lira, çocuklar için ise 0-6 yaş için 73,04, 6 yaş üstü için 36,52 lira ödeniyor. Eğer talep hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli 405,04 lira aile yardımı alabilecek.