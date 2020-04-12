İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un Esenler ilçesinde satılan 3+1'lik daireye binlerce insan ilgi göstererek, icra tarihi ve detaylarıyla ilgili araştırma yaptı.

İSTANBUL ESENLER'DE İCRADAN SATILIK 3+1 DAİRE / TIKLA

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

BODRUM YENİKÖY'DE KARGİR BİNA

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İSTANBUL KARTAL'DA 3+1 DAİRE 460 BİN TL