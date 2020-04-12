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    • 19.04.2020 09:27
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    Emekli vatandaşlarımız için müjdeler peşi sıra geliyor! Temmuz ayı farkı mı..

    Emekli vatandaşlarımız için müjdeler peşi sıra geliyor. ve Bağkur emeklileri Temmuz larını merakla bekliyor. ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen oranında zam alacak. Her yıl ocak ve temmuz aylarında emeklilere zam yapılıyor. Emekli olan kişiler sık sık maaşlarına yapılan zammı kontrol ediyor.

    Emeklilere memurlara Temmuz 2020'de ne kadar zam yapılacak?

    Yaklaşık 12 milyon emekli zamlarını aldılar. Emekli bayram ikramiyeleri de hesaplara yatırıldı. Bu bağlamda emekliler gözlerini Temmuz ayında yapılacak olan zamlara çevirdi. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.

    2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI

    Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.

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    TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI

    Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.

    OCAK AYI TÜFE

    Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.

    ŞUBAT AYINDA TÜFE

    Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.

    MART AYINDA TÜFE

    Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.
    Haberler Ekonomi Emekli vatandaşlarımız için müjdeler peşi sıra geliyor! Temmuz ayı enflasyon farkı zammı..
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