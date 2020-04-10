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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 13:41
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    • 10.04.2020 13:42
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    Ayda 2 bin 400 TL’ye kadar ücret ödeniyor! Türkiye geneli başvuruları başladı! İşte detaylar

    üzerinden açılan kursları ile vatandaşlar hem para kazanmakta hem de iş garantili belgeler almaktadır. İŞKUR MEK kurslarına başvuru koşulları için haberimizi inceleyiniz. İŞKUR kapsamında açılan programlar arasında yer alan MEK ve İEP bünyesinde kurs görmek isteyen adaylar ilk olarak açılan kurslarda farklı alanlar yönelik hem eğitim almakta hem de adaylar kurs sonunda istihdam edilmektedir. İlgili İEP ve MEK kurslarına ilişkin ilanlara başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx adresinden gerçekleşmekte olup kurs numarasını girerek ilgili ilana ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür.

    Ayda 2 bin 400 TL’ye kadar ücret ödeniyor!

    İŞKUR üzerinden açılan MEK kursları ile vatandaşlar hem para kazanmakta hem de iş garantili belgeler almaktadır. İŞKUR MEK kurslarına başvuru koşulları için haberimizi inceleyiniz. İstihdam garantili ya da garantisiz olarak açılan MEK kurslarına katılarak meslek öğrenmek isteyen hem de aylık ücret almak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şu şekilde açıklanmıştır. MEK Kursları Türkiye genelinde birçok ilde bulunmakta olup bu kurslara kaydolmak için https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=1 adresinden Kurs Türü seçeneğini "MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ" ya da "MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ" seçmeniz gerekmektedir. Daha sonra ara tuşuna basıldığında tüm kurslar listelememekte ve online başvuru yapılmaktadır.

    MEK Kursları Başvuru Şartları

    İstihdam garantili ya da garantisiz olarak açılan MEK kurslarına katılarak meslek öğrenmek isteyen hem de aylık ücret almak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şu şekilde açıklanmıştır.

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,15 yaşını tamamlamış olmak,Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,Emekli olmamak,Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak şeklindedir.

    Aynı zamanda açıköğretim öğrencileri ile tarım sektöründe isteğe bağlı sigortalı olanlar da kurslara katılabilmektedir.

    Ne Kadar Ödeniyor?

    MEK kursları kapsamında bireylere kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden ücret ödenmekte olup bu ücret sanayi sektörüne ilişkin kurslardan ise günlük 60 TL zaruri gider ödemesi, geleneksel mesleklere ilişkin kurs ise 40 TL, İstidam garantisiz kurslar ise 30 TL, İşte Anne projesi kapsamında da 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalananlardan ise 95 TL ödeme ve 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi yapılmaktadır. Aynı zamanda sigortalar da ödenmektedir.

    Başvuru Şekli

    MEK Kursları Türkiye genelinde birçok ilde bulunmakta olup bu kurslara kaydolmak için https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=1 adresinden Kurs Türü seçeneğini "MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ" ya da "MEK/İSTİHDAM GARANTİLİ" seçmeniz gerekmektedir. Daha sonra ara tuşuna basıldığında tüm kurslar listelememekte ve online başvuru yapılmaktadır.

    EN FAZLA İŞÇİ ALIMI YAPILAN MESLEK GRUPLARI

    Beden İşçisi (Genel) 8903

    Temizlik Görevlisi 1914

    Makineci (Dikiş) 1631

    Kasiyer 1338

    Satış Danışmanı / Uzmanı 1228

    Garson (Servis Elemanı) 989

    Konfeksiyon İşçisi 792

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 677

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı 609

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 529

    Aşçı 508

    Diğer Satış Nezaretçileri 484

    Şoför-Yük Taşıma 460

    Reyon Görevlisi 457

    Paketleme işçisi 427

    Bulaşıkçı (Stevard) 358

    Pazarlamacı 332

    Ütücü 330

    Elektrikçi (Genel) 315

    Ambar/Depo Görevlisi 282

    Aşçı Yardımcısı 277

    Kalite Kontrolcü 263

    Dokuma Konfeksiyon Makineci 261

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 259

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 253

    Forklift Operatörü 222

    Sekreter 218

    Satış Temsilcisi / Plasiyer 217

    CNC Torna Tezgâhı Operatörü 215

    Ayakçı (Tekstil) 209

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 203

    Kesimci (Konfeksiyon) 197

    Beden İşçisi (Temizlik) 194

    Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 194

    Muhasebeci 183

    Makine Mühendisi 177

    Mutfak Görevlisi 170

    Elektrik Teknisyeni 167

    Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 167

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 161

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 161

    Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 151

    Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) 147

    Ayakkabı İmalatçısı 145

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 142

    Mermer İşçisi 140

    Sevkiyat Görevlisi 138

    İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

    1- Türk vatandaşı olmak.

    2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak

    3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, (takvim.com.tr) suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    4- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    5- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

    6- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

    7-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

    8-Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

    9-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

    10-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

    11- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

    İŞKUR BAŞVURU ŞEKLİ

    İlgili kadrolara başvurular için adaylardan en az ilköğretim şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili meslekte istenilen sertifikalara sahip olma, ilanın yayınlandığı yerde ikamet ediyor olma şartını sağlama, ilgili alanda en az tecrübe şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili yaş aralığında yer alma gibi özel şartların yanında genel alım şartlarını sağlaması da istenmektedir.

    Türk vatandaşı olmak,

    Firmaların talep ettiği yaş aralığında bulunmak,

    Güvenlik görevlisi sertifikası, silah taşıma sertifikası gibi ilana göre değişen sertifikalara sahip olmak,

    Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmamak,

    Talep edilen eğitim şartını sağlamak,

    İlgili ilanın geçtiği yerde ikamet etme şartını sağlamak,

    Pozisyonlarda talep ediliyor ise en az eğitim şartını sağlamak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

    Güvenlik soruşturması temiz çıkmak şartlarını sağlaması istenmektedir.

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    Haberler Ekonomi Ayda 2 bin 400 TL’ye kadar ücret ödeniyor! Türkiye geneli başvuruları başladı! İşte detaylar
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