Ayda 2 bin 400 TL’ye kadar ücret ödeniyor! Türkiye geneli başvuruları başladı! İşte detaylar

MEK Kursları Başvuru Şartları

İstihdam garantili ya da garantisiz olarak açılan MEK kurslarına katılarak meslek öğrenmek isteyen hem de aylık ücret almak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şu şekilde açıklanmıştır.

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,15 yaşını tamamlamış olmak,Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,Emekli olmamak,Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak şeklindedir.

Aynı zamanda açıköğretim öğrencileri ile tarım sektöründe isteğe bağlı sigortalı olanlar da kurslara katılabilmektedir.