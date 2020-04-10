BAŞVURU ŞARTLARI;

TYP alım ilanına başvuru yapabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekli olacak. Adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları, herhangi bir örgün eğitime devam etmiyor olmaları, emekli ya da malul aylığı almıyor olmaları gerekli olacak. Başvuruda ikamet şartı da aranacak. Çankırı Merkez'de ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecek.

Son başvuru tarihi ne zaman? Çevre temizliği işlerinde görevlendirilecek olan program kapsamında 10 kişilik ilanda adaylar liste yöntemi ile belirlenecekler. Başvurular 8 Nisan ile 12 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak. 13 Nisan saat 16:00'da seçim yapılacak. Karatekin Üniversitesinin Yeşil Alan Müdürlüğü tarafından istihdam edilecek olan 10 TYP personelleri 16 Nisan 2020 tarihinde göreve başlayacaklar ve 15 Ekim 2020 tarihine kadar 180 gün süre ile çalışabilecekler.

TYP MAAŞLARI NE KADAR?

Kamu kurumlarında kadrolu yada sözleşmeli personel dışında istihdam şekillerinden bir tanesi de toplum yararına programı ile istihdam geliyor. Bu kapsamda okullar, il özel idareler, hastanelerde çok sayıda temizlik, ağaçlandırma, park düzenleme, okul çevre temizliği bakım onarım işleri için görevlendiriliyorlar. Özlük haklarında ise asgari ücret düzeyinde maaş alabilmektedirler.