Kısa çalışma ödeneği başvuruları hakkındaki detaylar milyonlarca çalışan tarafından sorgulanıyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Peki kısa çalışma ödeneği ne kadar, ne zaman yatırılacak? Kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "Bir AVM'de çalışıyorum. AVM kapandığından dolayı kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir miyim? Bunun için ne yapmalıyım?" sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları... Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir?
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.
İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI
İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması
(Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Corona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte 'Kısa Çalışma Talep Formu' ile 'Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini' bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine (www.iskur.gov.tr), elektronik posta göndermek suretiyle başvurabilecek.
Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi gerekiyor. İŞKUR, gerektiğinde işverenle irtibata geçerek, ilave belgeler talep edilecek. İşverenlere, başvurusunun alındığı yine elektronik ortamda bildirilecek. İşverenin talebi İŞKUR'a bağlı iş müfettişlerinde değerlendirilecek.
Müfettişler incelemeyi işyerine gitmeden başvuru evrakları üzerinden yapacak. Kamu kurumları tarafından faaliyeti durdurulan işyerlerinin ödenekten yararlanması için yapılacak incelemede işyerlerinin kısa çalışma ödeneği kapsamına girip girmediğine bakılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.
Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.
Meclis'te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.
Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60'ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40'ını da işveren çalışana ödeyebilir. Yeni düzenleme ile işverenlere getirilen asgari ücret desteği ile çalışanın üzerine düşen yüzde 40'lık ücret de düşmüş olacak.
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" olarak bildirilir.Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NEREDEN YAPILACAK?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama işlemi İŞKUR üzerinden yapılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞKUR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ ÇALIŞAN NE KADAR ÖDEME ALACAK?
Kısa çalışma ödeneğine çalışan başvurabilir mi?
Bir AVM'de çalışıyorum. AVM kapandığından dolayı kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir miyim? Bunun için ne yapmalıyım? Serkan KARAKAYA
Kısa çalışma ödeneğine firmalar başvuruyor. İşçinin belli prim şartları varsa ve üretim kısmen ya da tamamen durmuşsa firmanız başvurabilir. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, son 60 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanlar kendileri başvuramıyor.
Firma olarak idari izin yapıyoruz. Ama biz pazarlama firmasıyız, sahada personelimiz var, bu durumda sürekli idari izin mi vereceğiz, ücretsiz izne mi çıkaracağız? Bu izinler için kanun bize ne hak veriyor? Personel korkudan evden çıkmıyor, bunun yükünü işverenler olarak nasıl çekeceğiz? Halil İlhami DEMİR
İzin konusunda firmaların insiyatifleri var. Yani idari izne firma tarafından karar veriliyor. Yıllık iznin ne zaman kullanılacağı da öyle. Ama ücretsiz izinde her iki tarafın birlikte anlaşarak karar vermesi lazım. Burada çıkartılan paketler ile hem vergi hem SGK primleri ertelendi. Bankalar maaş desteği için limitler açtı, yine işe destek kredisi ile çok düşük faizli destekler var. Tabii burada şart, işçi çıkartmamak. Bütün bunların yanında kısa çalışma ödeneğine başvurup, işçinin maaşının İŞKUR tarafından ödenmesini de sağlayabilirsiniz.
Eşim 26.09.1984 doğumlu. 25.09.2000 işe giriş tarihi. Ne zaman emekli olabilir? Ömer AYDIN
Eşiniz için tam emeklilik şartları 58 yaş ve 7000 gün. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün, 25 yıl ve 58 yaş gerekiyor.
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