Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.





PİYASALARIN GÖZÜ ORADA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında bugün gerçekleştirilmesi beklenen video konferans öncesinde petrol arzında kısıntıya gitme konusunda anlaşma sağlanabileceği haberleri dikkati çekti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya'nın OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceği kaydedildi.

Haberlerin ardından dün yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 32,4 liraya yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyrediyor.