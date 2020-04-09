Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.04.2020 10:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 10:16
    ABONE OL

    Son dakika: ve fiyatlarında indirim! Gece yarısından itibaren...

    Son dakika haberi... ta indirim haberleri peş peşe geliyor. Gece yarısından itibaren in litre fiyatında ortalama 9 kuruş, in litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Akaryakıtta çifte indirim

    ve fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

    Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


    PİYASALARIN GÖZÜ ORADA
    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında bugün gerçekleştirilmesi beklenen video konferans öncesinde petrol arzında kısıntıya gitme konusunda anlaşma sağlanabileceği haberleri dikkati çekti.

    Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya'nın OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceği kaydedildi.

    Haberlerin ardından dün yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 32,4 liraya yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim! Gece yarısından itibaren...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri