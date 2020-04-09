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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 10:06
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    • 09.04.2020 10:06
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    Son dakika: güne yükselişle başladı | 9 Nisan son durum

    Endeksi güne yüzde 1.13 artışla 94 bin 275 puanda başladı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu haftayla birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin küresel pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    'da endeksi, açılışta yüzde 1,13 artışla 94.275,35 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.050,14 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 94.275,35 puana çıktı.

    cılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile ulaştırma oldu.

    Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,91 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 93.225,22 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu haftayla birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin küresel pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

    Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet 'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının önemli direnç konumunda olduğunu söyledi.

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