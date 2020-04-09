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    • 09.04.2020 09:39
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    Son dakika: fiyatları yeniden tırmanışta! Kritik sınırın üzerine çıktı | 9 Nisan 2020 fiyatları

    Brent ün varil fiyatı saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 33,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 25,98 dolardan alıcı buldu. Piyasalar, Eden Ülkeler Örgütü () ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında bugün video konferans yoluyla düzenlenecek toplantıya odaklandı. Toplantıdan ''OPEC+ grubunun toplam üretim miktarını günlük 10 ila 15 milyon varil arasında azaltması'' kararının çıkması öngörülürken, küresel petrol piyasasında oluşan olumlu beklenti fiyatların yükselmesini sağlıyor.

    Petrol fiyatları yeniden tırmanışta!

    Brent ün varili, uluslararası piyasalarda 33,34 dolardan işlem görüyor.

    Dün 33,87 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 32,84 dolar seviyesinde tamamladı. ün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 33,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 25,98 dolardan alıcı buldu.

    Piyasalar, Eden Ülkeler Örgütü () ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında bugün video konferans yoluyla düzenlenecek toplantıya odaklandı.

    Toplantıdan ''OPEC+ grubunun toplam üretim miktarını günlük 10 ila 15 milyon varil arasında azaltması'' kararının çıkması öngörülürken, küresel petrol piyasasında oluşan olumlu beklenti fiyatların yükselmesini sağlıyor.

    Rus TASS haber ajansına göre, Enerji Bakanlığından bir yetkili, Rusya'nın OPEC+ ülkeleri arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1,6 milyon varil azaltmayı kabul edeceğini ifade etti.

    liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin 6 Mart'ta 'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı çıkmamış, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı dünya genelindeki azalan petrol talebi nedeniyle fiyatlar 2002'den bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti.

    Brent petrolde teknik olarak 33,64 ile 34,06 dolar aralığının direnç, 33,22 ile 32,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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