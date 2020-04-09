Petrol ekonomilerinde çöküş! Yeni kriz yolda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel enerji sektörüne olumsuz etkisi ve petrol fiyatlarını alaşağı etmesi G-20 ülkelerini harekete geçirdi. Petrolde büyük çöküşü önlemek adına ilk somut çağrıyı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol yaptı. Dünya ekonomisine yön veren güçlerin harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Birol, "G20 Başkanı olan Suudi Arabistan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez de dahil olmak üzere tüm G20 ülkelerini toplantıya davet etti" dedi.
PİYASALAR İRADE BEKLİYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre enerji piyasalarındaki panik havasını değerlendiren Birol, cuma günü G20 enerji bakanlarının petrol piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere kapsamlı bir toplantı yapacağını belirterek, "Petrol piyasasındaki gelişmeler çok kaygı verici. Eğer cuma günü sonuna kadar G20 toplantısında piyasalara ciddi bir işaret verilemezse fiyatların son derece zayıf olacağını ve aşağıya doğru baskının devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
TURİZM SEKTÖRÜNÜ DE VURUR
"Beni daha da fazla kaygılandıran konu şu ki dünyada petrole bağlı sektörlerde çalışan milyonlarca insan var" diyen Birol sorunu şöyle özetledi: "Petrol ve gaz sanayisi dünya ekonomisinin ciddi dayanak taşlarından bir tanesi. Eğer bu sektör çökerse ki şu andaki durum çok kaygı verici. Zaten zor durumda olan küresel ekonomiyi daha da olumsuz bir şekilde etkileyecek. Türkiye gibi petrol ithal eden ülkelerde akaryakıt fiyatlarında belli bir rahatlama görüyoruz ve bu kısa vadede ülkemiz için iyi bir gelişme. Fakat petrol fiyatlarının 10-20 dolar seviyesine kadar gelebilecek olması ülkemiz için de iyi değil çünkü böyle bir durumda dünya ekonomisinde bir kırılma olacak. Ayrıca, bizim en önemli ticaret partnerlerimiz de ekonominin zayıflaması bizim ticaretimizi ve turizm gelirlerimizi olumsuz etkileyecek."
GÜNLÜK 10 MİLYON VARİLLİK KESİNTİ BİLE KURTARAMAZ
Ülkelerin ciddi bir dayanışma göstermesi ve dünya ekonomisi için son derece büyük bir tehlike arz eden petrol ve doğal gaz sanayisinin çökmesini engellemeye çalışması gerektiğini vurgulayan Birol, "Petrol fiyatları şu anda 30 dolar bandında fakat bu hafta yapılacak toplantılardan bir karar çıkmazsa fiyatlar çok daha aşağı gidebilir. Günlük 10 milyon varillik bir üretim kesintisi bile piyasayı kurtarmak için yeterli değil, arz balonu çok büyük, bunun üzerine çıkmak gerekiyor" diye konuştu.
PETROL EKONOMİLERİNİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Petrol fiyatlarının 20 dolar ve altına inmesi durumunu değerlendiren Birol şunları söyledi: Bu hafta son derece kritik. Eğer cuma günü sonuna kadar G20 toplantısında piyasalara ciddi bir işaret verilemezse fiyatların son derece zayıf olacağını ve aşağıya doğru baskının devam edeceğini düşünüyorum. Suudi Arabistan ile Rusya'nın finansal rezervleri var ve büyük çalkantıyı öteleyebilecek durumdalar. Amerikan ekonomisi ise sadece petrol ve gaz gelirlerine bağlı olmadığı için, bu ülkedeki etki diğer ülkeler kadar can alıcı olmayacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş geçen yıllarda ABD'de birçok kişinin işini kaybetmesine neden oldu. Bu sefer sadece ABD değil bütün dünyada benzin istasyonlarından rafinerilerde çalışan işçilere kadar herkesi etkileyecek bir durum yaşıyoruz. Milyonlarca kişi işsiz kalacak, bu noktada hiçbir soru işareti yok.
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