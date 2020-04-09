Vatandaşlara 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı?

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.

Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.