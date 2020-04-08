Motorin (mazot) ve benzin litre fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından merak ediliyor. Motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak. İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...
BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL OLDU?
Ankara'da ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,36 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,38 liraya indi.
MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Başkent Ankara'da ortalama 5,38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,45 liraya, İzmir'de 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
MAZOT ÖZELLİKLERİ
Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.
Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.
Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır.
BENZİN ÖZELLİKLERİ
Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıttır.
150 °C'a kadar ham benzin,
150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,
250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,
350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.
Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.
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