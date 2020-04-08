Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.04.2020 20:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 20:18
    ABONE OL

    Son dakika: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

    Son dakika haberi! Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. işçilere günlük 39.24 TL ödenecek. Cumhurbaşkanı fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.

    İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
    Corona virüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.


    AYNI MİKTAR ÖDENECEK
    Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek. Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri