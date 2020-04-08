Gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika değişimleri yaşanmaya devam ediyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liraya yükseldi. İşte 8 Nisan 22 ayar bilezik ve anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?