Gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika değişimleri yaşanmaya devam ediyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liraya yükseldi. İşte 8 Nisan 22 ayar bilezik ve anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 359,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,90 liradan, 2 bin 370 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 391 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332 liradan, 2 bin 316 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 336 liradan, bin 158 liradan alınan Yarım Ziynet bin 168 liradan ve 579 liradan alınan Çeyrek Ziynet 584 liradan satıldı.
ALTININ KİLOGRAMI 359 BİN 650 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 650 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 358 bin 300 lira, en yüksek 361 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 359 bin 650 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 702 bin 39,89 lira, işlem miktarı ise 454 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 164 milyon 50 bin 398,37 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.648,31 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.648,31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artarak 359 bin 650 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7658 lira, satışta 6,7929 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7328 lira, satışta 6,7597 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0868, sterlin/dolar paritesi 1,2391, dolar/yen paritesi de 108,80 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,90 düşerek 30,65 dolardan işlem görüyor.
PİYASALARDA GÜN SONU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 843,40 puan artarak 93.225,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 99,88 puan ve yüzde 0,11 değer kazanımıyla 92.481,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 91.803,35 puanı, en yüksek 93.275,21 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 93.225,22 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, teknoloji endeksi yüzde 2,61, sanayi endeksi yüzde 0,43 ve hizmetler endeksi yüzde 1,92 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 972,68 puan ve yüzde 0,89 artışla 110.842,67 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 250'si prim yaptı, 131'i geriledi. Pegasus, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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