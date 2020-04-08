Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurdu. Bazı iş yerleri çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkanlara müjdeli haberi duyurdu.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Ücretsiz izin maaşı desteğinin ne kadar olacağına dair hnüz açıklama yapılmadı. Ücretsiz izin maaş desteğinin ne kadar olacağı açıklandıktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.
Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.