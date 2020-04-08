Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurdu. Bazı iş yerleri çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkanlara müjdeli haberi duyurdu.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.