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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 09:36
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    • 08.04.2020 10:02
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    : 'tan virüsle ekonomik mücadele mesajı

    haberi... : Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız.

    Albayrak'tan koronayla ekonomik mücadele mesajı

    , virüsle ekonomik mücadele sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu.


    Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

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