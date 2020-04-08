Büyük Türkiye için büyük paket! 83 milyona destek

'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi', 83 milyonu kucaklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı bir sunum hazırlayarak ekonomik tedbirleri sıraladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir video mesajı ile açıklamalarda bulundu. Albayrak, 2.3 milyon dar gelirli aileye daha 1.000'er TL yardım yapılacağını belirterek, "Toplamda 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız" dedi. Birinci önceliğin vatandaşların işini kaybetmemesi olduğunu anlatan Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılanlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.
ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER:
Asgari ücret desteği, tüm işletmelere 75 lira olarak 12 ay süresince uygulanacak. 7.8 milyon kişi destekten faydalanacak.
Kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modeli devreye alındı.
Kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışanlara 3 ay maaş desteği verilecek.
Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödenecek.
Emekli aylığı 1.500 liranın altında olan 650 bin kişinin aylığı yükseltildi. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödenmesine başlandı.
2 milyon 111 bin haneye 1.000 TL nakdi yardım yapıldı.
2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarıldı.
ALBAYRAK RAKAMLARI AÇIKLADI
4.4 milyon aileye 1.000 TL sosyal yardım
180 binden fazla esnaf destek finansmanına başvurdu.
55 binden fazla esnafa 25 bin lira finansman sağlandı
30 binden fazla esnafa 25 bin lira limitli ticari kart verildi
Toplamda 2 milyar liradan fazla finansman desteği esnafa kullandırıldı.
51 bin 651 KOBİ işe devam desteğine başvurdu.
Yaklaşık 23 bin firmaya 20 milyar liralık tahsis yapıldı.
Temel ihtiyaç desteği 3,7 milyon vatandaş başvurdu. Ödemeler bu hafta başlıyor
BANKACILIK:
Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde ilave finansman desteği sağlanacak.
Kamu bankaları, aylık 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlar için 'Temel İhtiyaç Desteği' paketini devreye aldı.
Salgından etkilenen firmalara, çalışan sayısında azaltma yapmama koşuluyla 'İşe Devam Kredi Desteği' verilecek.
Halkbank esnaf için 'İşletme ve Finans Desteği' ile 'Paraf Esnaf Kart Desteği' paketlerini hayata geçirdi.
Halkbank, kredi faizlerini erteleyerek esnafın yaklaşık 90 milyon liralık faiz yükünü hafifletti.
İşlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay faizsiz olarak ertelendi.
BDDK kararıyla kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün olan bekleme süresi 180 güne çıkarıldı, takip aktarım süresi uzatıldı.
İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verildi.
Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetleri desteklemek amacıyla tedbirler aldı.
Kredi Garanti Fonu limiti 2 katına çıkarıldı.
500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den 90'a çıkarılırken, asgari peşinatı yüzde 10'a düşürüldü.
Temerrüte düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülmesi sağlanacak.
KOBİ'lere yönelik devlet destekli alacak sigortasında ciro sınırı 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı.
VERGİ ERTELENDİ
2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi.
Gelir vergisi mükellefi 1.9 milyon kişi daha mücbir sebep hali kapsamına alındı.
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