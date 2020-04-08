Büyük Türkiye için büyük paket! 83 milyona destek





'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi', 83 milyonu kucaklarken Hazine ve Maliye Bakanlığı bir sunum hazırlayarak ekonomik tedbirleri sıraladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir video mesajı ile açıklamalarda bulundu. Albayrak, 2.3 milyon dar gelirli aileye daha 1.000'er TL yardım yapılacağını belirterek, "Toplamda 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız" dedi. Birinci önceliğin vatandaşların işini kaybetmemesi olduğunu anlatan Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılanlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.

