Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi şartları ne? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 6 ay ödemesiz bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu ile 10 bin TL kredi imkanı sağlanıyor. İşte tüm merak edilenler.. Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Başvuruların değerlendirilmesinden sonra kredi kullanımı uygun bulunan müşterilere kredi imkanı sağlanacak.
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NE?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.
ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
İŞTE ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ
Kredi Tutarı: 10.000
Toplam Vade:36 AY
Ödemesiz Dönem: 6 ay
Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL
Kredi Tutarı: 7.500
Toplam Vade:36 AY
Ödemesiz Dönem: 6 ay
Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL
Kredi Tutarı: 5.000
Toplam Vade:36 AY
Ödemesiz Dönem: 6 ay
Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL
Kredi başvurusu internet üzerinden yapılabiliyor.
HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU
6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.
VAKIFBANK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Kredi başvurusu SMS ile gerçekleştirilebiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atabilirsiniz.
Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.
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