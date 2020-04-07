Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi şartları ne? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 6 ay ödemesiz bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu ile 10 bin TL kredi imkanı sağlanıyor. İşte tüm merak edilenler.. Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.