ZİRAAT BANKASI İLETİŞİM VE ÇALIŞMA SAATLERİ AÇIKLAMASI

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, müşterilerin işlem yapmak için görece daha az yoğun olan öğleden önceyi tercih edebileceğini bildirdi.

Kırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşantıya etkilerini en aza indirmek ve hayatın akışının devam etmesini sağlamak amacıyla şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini vurguladı.

Bu zor zamanlarda üzerilerine düşen önemli görevler olduğunu belirten Kırbaş, "Bu görevleri hakkıyla yerine getirebilmek ve ülkemize destek olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize işlemlerini öncelikli olarak dijital kanallar üzerinden yapmalarını öneriyoruz, ancak işin doğası gereği bazı işlemler sadece şubelerden yapılabiliyor veya müşterilerimiz bir nedenle şubeye gelmek zorunda kalabiliyor. Böyle zamanlarda müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal desteği verebilmek her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi yine 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece 12.30 -13.30 saatlerinde bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız. Salgın öncesi dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemleri için şubelerimizi ziyaret saatlerinde eşit bir dağılım bulunuyordu. Ancak bu dönemde şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor. Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öğleden öncesinde 09.00-12.30 saatlerinde 3,5 saatlik önemli bir zaman var. Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilir. Bu husus sosyal mesafenin korunması açısından da önem taşıyor. İşlem yapacak müşteri sayısının günün saatlerine eşit dağılması müşterilerimiz arasında sosyal mesafenin korunmasına da yardımcı oluyor."