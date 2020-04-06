Ziraat, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi başvuru nereden yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlara 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli bireysel ihtiyaç destek kredisi fırsatı sundu. Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için başlatılan bu krediyle ilgili detaylar kredi çekmeyi düşünen on binlerce kişi tarafından merak ediliyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

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