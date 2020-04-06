Zora düşene maaş desteği! Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir? Hangi destekler sağlanıyor?





Bir işyerinde kaç kişi bu ödenekten yararlanabilir?

İşyerinde prim şartlarına kaç kişi uyuyorsa hepsi yararlanabilir. İşyerinde tek bir çalışan bile olsa başvuru yapılabilir.



Ödemeler nasıl hesaplanıyor?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar oluyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414,50 TL) geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret alan bir işçiye bin 752 lira 40 kuruş ücret ödeniyor. Daha yüksek ücretli işçilere buna göre ödeme yapılıyor. En yüksek ödeme ise 4 bin 380 lira.