Zora düşene maaş desteği! Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir? Hangi destekler sağlanıyor?

Bütün dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'le mücadele sürerken; ülkemizde işletmeleri ve çalışanları koruyan kısa çalışma ödeneği devreye alındı. Konuyla ilgili pek çok soru geliyor. İşte sorularınızın yanıtları:
Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir?
İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanıyor. Bu durumdaki işyerlerinin İŞKUR'a başvuruda bulunması gerekiyor.
Hangi destekler sağlanıyor?
İşçilere kısa çalışma ödeneği verilirken, Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor. Bu ödemeler 3 ay süreyle yapılıyor. Hükümet bunu isterse 6 aya kadar uzatabiliyor.
Hangi işçilere ödeme yapılıyor?
İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, son 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Ancak bu süreler torba yasa ile esnetildi. Buna göre; 600 gün yerine 450 gün, 120 gün yerine de 60 gün yeterli olacak.
Bir işyerinde kaç kişi bu ödenekten yararlanabilir?
İşyerinde prim şartlarına kaç kişi uyuyorsa hepsi yararlanabilir. İşyerinde tek bir çalışan bile olsa başvuru yapılabilir.
Ödemeler nasıl hesaplanıyor?
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı kadar oluyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414,50 TL) geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret alan bir işçiye bin 752 lira 40 kuruş ücret ödeniyor. Daha yüksek ücretli işçilere buna göre ödeme yapılıyor. En yüksek ödeme ise 4 bin 380 lira.
Nasıl başvuru yapılıyor?
Başvurular İŞKUR'a internet üzerinden yapılıyor. Ödenek için iş müfettişlerinin başvurunun ardından yapacağı inceleme sonucu taleplerin uygun bulunması gerekiyor. Sonuç hızlı şekilde işverene bildiriliyor.
Kısa çalışma sırasında işçi çıkartılabilir mi?
İşyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanun'un 25/II bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmaması gerekiyor.
BORCU OLAN DA YARARLANIYOR
SGK ve Maliye borcu olanlar yararlanabilir mi?
Hak sahipliğinin belirlenmesinde SGK'ya bildirilen primler esas alınıyor. Vergi, prim borcu olanlar da yararlanabiliyor.
Kronik hasta ve 65 yaş üstü olanlar yararlanabilir mi?
Gerekli şartları taşıyan işyerlerindeki diğer işçiler gibi, kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecektir.
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