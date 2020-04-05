Tüm emeklilerin maaşları ve her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz'da artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Emekli doktorlar 2 bin 582 liraya çıkacak ilave ödemelerinde görecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.