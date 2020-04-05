Tüm emeklilerin maaşları ve her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz'da artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Emekli doktorlar 2 bin 582 liraya çıkacak ilave ödemelerinde görecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 498 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 4 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 582 liraya, uzman olmayanlarda bin 974 liraya çıkacak.
KİMLER ALIYOR?
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.
KİME, NE KADAR?
● Emekli: 1.000 TL
● Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
● Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
● Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
● 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
● Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
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