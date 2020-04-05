Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    1 milyon işçiye maaş | Kısa çalışma ödeneğinden hangi sektörler yararlanabilir?

    Kısa çalışma ödeneğine yaklaşık 70 bin şirket, 1 milyonu aşkın çalışanı için başvururken, şartlar esnetildi. Başta dekiler olmak üzere mevsimlik çalışanlar da yararlanabilecek.



    Dünyayı     etkisi altına alan Coronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde hem işçiyi hem işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 70 bin firma, 1 milyon aşkın çalışanı için bu ödeneğe başvurdu. Başvuran firmaların büyük bölümünü imalat, turizm, perakende sektörü oluşturuyor. 'Sürekli' çalışma koşulunun esnetilmesiyle birlikte turizm sektörü olmak üzere mevsimlik çalışan işçiler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Salgına yönelik karantina döneminde, askıda da olsa 60 gün (hizmet akdi) iş sözleşmesinin bulunması yeterli kabul ediliyor.



    YÜZDE 78'İ VERİLİYOR
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin ortalama brüt ücretin yüzde 60'ı olduğunu belirterek, "Bu nedenle totalde ücretin yüzde 78'lerini ödemiş olacağız" dedi. Kısa çalışma ödeneğine başvuruda çalışan sayısında limit bulunmuyor. Sektör ayrımı yapılmazken, bütün firmalar başvurabiliyor.



    Otel gibi konaklama hizmeti veren işletmeler de sezonluk çalışan işçileri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. İşletmenin sezonluk çalıştırdığı işçiler için yazılı işbaşı çağrısı yaparak, salgın nedeniyle çalıştıramadığı için İŞKUR'a başvurması yeterli olacak. Kesintisiz çalışanlar için başvuruda bulunan işletmeler mevsimlik işçileri için de ek liste ile başvuruda bulunabilir.



    ESNAF DA KAPSAMDA
    Kısa     çalışma ödeneğinden, şartları taşıyan esnaf da yararlanıyor, 1 çalışanı olan da başvurabiliyor. Salgın öncesi işsizlik parası alanlar, ödenekten arta kalan süreler için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. İşsizlik maaşı ödenen prim süresine göre belirleniyor. Örneğin; 600 gün prim süresi olana 6 ay işsizlik maaşı yatırılıyor. Kısa çalışma ödeneği de 3 ay süreyle veriliyor. Çalışan 6 ay değil de 3 ay işsizlik maaşı aldı ve işe girdiyse kalan süre için kısa çalışma ödeneği alabilecek.



    MEVSİMLİK ÇALIŞAN DA ALABİLECEK
    Kısa çalışma ödeneğine en çok başvuru imalat, turizm, perakende sektörlerinden geldi.


    HAZAL ATEŞ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 1 milyon işçiye maaş | Kısa çalışma ödeneğinden hangi sektörler yararlanabilir?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri