1 milyon işçiye maaş | Kısa çalışma ödeneğinden hangi sektörler yararlanabilir?





Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde hem işçiyi hem işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 70 bin firma, 1 milyon aşkın çalışanı için bu ödeneğe başvurdu. Başvuran firmaların büyük bölümünü imalat, turizm, perakende sektörü oluşturuyor. 'Sürekli' çalışma koşulunun esnetilmesiyle birlikte turizm sektörü olmak üzere mevsimlik çalışan işçiler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Salgına yönelik karantina döneminde, askıda da olsa 60 gün (hizmet akdi) iş sözleşmesinin bulunması yeterli kabul ediliyor.