1 milyon işçiye maaş | Kısa çalışma ödeneğinden hangi sektörler yararlanabilir?

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde hem işçiyi hem işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 70 bin firma, 1 milyon aşkın çalışanı için bu ödeneğe başvurdu. Başvuran firmaların büyük bölümünü imalat, turizm, perakende sektörü oluşturuyor. 'Sürekli' çalışma koşulunun esnetilmesiyle birlikte turizm sektörü olmak üzere mevsimlik çalışan işçiler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Salgına yönelik karantina döneminde, askıda da olsa 60 gün (hizmet akdi) iş sözleşmesinin bulunması yeterli kabul ediliyor.
YÜZDE 78'İ VERİLİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin ortalama brüt ücretin yüzde 60'ı olduğunu belirterek, "Bu nedenle totalde ücretin yüzde 78'lerini ödemiş olacağız" dedi. Kısa çalışma ödeneğine başvuruda çalışan sayısında limit bulunmuyor. Sektör ayrımı yapılmazken, bütün firmalar başvurabiliyor.
Otel gibi konaklama hizmeti veren işletmeler de sezonluk çalışan işçileri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. İşletmenin sezonluk çalıştırdığı işçiler için yazılı işbaşı çağrısı yaparak, salgın nedeniyle çalıştıramadığı için İŞKUR'a başvurması yeterli olacak. Kesintisiz çalışanlar için başvuruda bulunan işletmeler mevsimlik işçileri için de ek liste ile başvuruda bulunabilir.
ESNAF DA KAPSAMDA
Kısa çalışma ödeneğinden, şartları taşıyan esnaf da yararlanıyor, 1 çalışanı olan da başvurabiliyor. Salgın öncesi işsizlik parası alanlar, ödenekten arta kalan süreler için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. İşsizlik maaşı ödenen prim süresine göre belirleniyor. Örneğin; 600 gün prim süresi olana 6 ay işsizlik maaşı yatırılıyor. Kısa çalışma ödeneği de 3 ay süreyle veriliyor. Çalışan 6 ay değil de 3 ay işsizlik maaşı aldı ve işe girdiyse kalan süre için kısa çalışma ödeneği alabilecek.
MEVSİMLİK ÇALIŞAN DA ALABİLECEK
Kısa çalışma ödeneğine en çok başvuru imalat, turizm, perakende sektörlerinden geldi.
HAZAL ATEŞ
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