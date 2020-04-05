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    • Ekonomi
    • 05.04.2020 08:32
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    • 05.04.2020 08:32
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    , arsa, tarla, araba... Hepsi uygun fiyata icradan satılık yerler... İcradan satılık güncel ilanlar

    İcradan satılan arsa, daire, dükkan, tarla gibi gayrimenkuller bazen yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Değerlerinin çok altına satılan bu taşınmazlarla ilgili ilanlar tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un en merkezi yerlerinden olan Maltepe'de satılık 3 yıllık 105 metrekare büyüklüğündeki daire büyük ilgi çekti.. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    İstanbul'da kaçırılmayacak fırsat! Fiyatıyla şaşırtıyor

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un en merkezi yerlerinden olan Maltepe'de satılık 3 yıllık 105 metrekare büyüklüğündeki daire büyük ilgi çekti.

    İSTANBUL MALTEPE'DE SATILIK 3 YILLIK 105 METREKARE DAİRE

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL ESENYURT'TA SATILIK DAİRE FIRSATI

    BODRUM YENİKÖY'DE KARGİR BİNA

    İSTANBUL KARTAL'DA 3+1 DAİRE 460 BİN TL

    MANİSA'DA 120 METREKARE 3+1 DAİRE

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    Haberler Ekonomi İcradan satılık ev, arsa, tarla, araba... Hepsi uygun fiyata icradan satılık yerler... İcradan satılık güncel ilanlar
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