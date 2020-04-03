EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak.

İkramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yatırılacak.

Tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.

ATM'DEN ÇEKİLMESİ TAVSİYE EDİLİYOR

Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.

Nakit ihtiyacı olanların ise sosyal mesafeyi koruyarak ATM'lerden nakit ihtiyaçlarını gidermeleri sağlıkları açısından bir gereklilik olarak görülüyor.