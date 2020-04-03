2020 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alacak? 65 yaş maaşı alana emekli ikramiyesi var mı? Milyonlarca emekli vatandaş bu ay içerisinde 1000 TL ikramiye alma sevinci yaşayacak. Sadece emekliler değil, bazı sosyal yardımlardan faydalanan kişiler de bu ikramiyeyi alabilecek. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne zaman sorusu gündemden düşmezken, kimler ikramiye alacak sorusuna da yanıt aranıyor. 65 yaş maaşı alana emekli ikramiyesi var mı? İşte detaylar…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK'lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacak.
İkramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yatırılacak.
Tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.
ATM'DEN ÇEKİLMESİ TAVSİYE EDİLİYOR
Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.
Nakit ihtiyacı olanların ise sosyal mesafeyi koruyarak ATM'lerden nakit ihtiyaçlarını gidermeleri sağlıkları açısından bir gereklilik olarak görülüyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali/kaymakamların başkanlığında "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu hatırlatan bankacılar, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerin valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletildiğini belirtiyor.
Şubeler, iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi, müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2020 yılı itibarıyla 1.000 TL (Bin TL) olarak belirlendi.
HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
65 YAŞ MAAŞI NEDİR?
65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 637 liradan 672 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.
Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde, daha önce birlikte yaşadıkları çocuklarının ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması koşulu aranıyor. 2020 yılı için bu rakam 701 liraya karşılık geliyor. Evi, tarlası vs hesaplanarak toplanan geliri kişi başına aylık 701 liranın altında olan 65 yaş üstündeki vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.
Bununla birlikte hala bazı il ve ilçelerde eski uygulama kapsamında işlem yapıldığı görülüyor. Anne babaya 65 yaş aylığı bağlanırken, çocuklarının ekonomik durumunu dikkate alan il ve ilçeler bulunuyor.
65 YAŞ MAAŞI ŞARTLARI!
- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),
- 65 yaşını doldurmuş
- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan
- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.
Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3'ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.
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