Whatsapp'tan bu mesajı alan emekliler e-Devlet'e akın etti! Maaşlardan 36 TL...
Whatsapp üzerinden yayılan bir mesajla maaşlarından Türkiye Emekliler Derneği için para kesildiğini öğrenen bazı emekliler e-Devlet'e akın ederek ilgili yerlere şikayet başvurularında bulundular. "Böyle bir derneğin adını bile duymadık" diyen emeklileri rahatlatan açıklama ise çok geçmeden SGK'dan geldi.
Türkiye Emekliler Derneği'nin üyeleri olmayan emeklilerden yıllık 36 TL'lik aidat kesintisi yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Bunun üzerine e-devlete akın eden emekliler, sosyal medya ve şikâyet sitelerinde, üyesi olmadıklarını öne sürdükleri dernek adına maaşlarından kesinti yapıldığını savundu. Dernek, kendi rızası dışında hiç kimsenin üye yapılmadığını vurguladı.
Türkiye'de emeklilerin en çok üyesi olduğu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 50 yıl önce kuruldu. Milliyet'in haberine göre 927 bin üyesi olan dernek, her yıl üyelerinden aidat kesintisi yapıyor. Bu yılbaşında da üyelerinin maaşlarından 36 TL aidat kesilen Türkiye Emekliler Derneği ile ilgili son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarına gelen bir mesaj ortalığı ayağa kaldırdı.
Sosyal medyada annesinin üyesi olmadığı Türkiye Emekliler Derneği adına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 36 TL'lik bir kesinti yapıldığını öne süren kullanıcı, "Annem böyle bir derneğin adını bile duymadığını söyledi. Annem adına sahte imzayla dernek üyeliği 1996 yılında başlatılmış ve biz o gün bugündür adını bile duymadığımız bu derneğe boşuna para ödemişiz" ifadelerini kullandı.