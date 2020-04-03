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    • Ekonomi
    • 03.04.2020 12:06
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    • 03.04.2020 12:06
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    Son dakika: duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın evlere teslimi başladı!

    , koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı 'ın açıkladığı "" kapsamında nakit 1000 TL’lik sosyal yardımın, aracılığıyla ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

    Vali Yerlikaya duyurdu: Evlere teslim başladı!

    , Cumhurbaşkanı 'ın açıkladığı "" kapsamında nakit 1000 TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

    Sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'yi teslim etti.

    Ekipler, "'den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın evlere teslimi başladı!
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