E-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? e Devlet şifresiyle hangi işlemler yapılır? Alınabilecek belgeler neler?

E-DEVLET ŞİFRESİ ALMAK İÇİN:

T.C kimliğiniz varsa eğer herhangi bir PTT şubesine başvurarak şifrenizi alabilirsiniz. Elinizdeki şifre ile hemen sisteme giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş her birey şifre alabilir. Verilen şifre kişinin kendisine özeldir. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra kendinizin belirleyeceği, belirli kriterlerden oluşan bir şifre kullanılacaktır.