E-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? e Devlet şifresiyle hangi işlemler yapılır? Alınabilecek belgeler neler?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede corona virüsü tedbirleri kapsamında seyehat izin belgesi alınarak uçakla seyahat edilebileceği açıklandı. Bu seyahat belgesinin e-Devlet üzerinden alınabileceğinin açıklanmasının ardından, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, şifreleriyle e-Devlet kapısına hücum etti. e-Devlet kapısı milyonlarca vatandaşın kullanımına sunulan ve kamu hizmetlerine elektronik ortamda erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Peki, e-Devlet nasıl kullanılır? E-Devlet'ye hangi işlemler yapılır?
Türkiye'de de corona virüsü nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. Bu kapsamda ulaşımda da tedbirler arttırıldı. İçişleri Bakanlığı, uçak ve otobüs seyahatlerinde gerekli şartları taşıyanların izin belgesi alınması ile seyahatlerini gerçekleştirebileceğini duyurdu. e-Devlet üzerinden alınabilen seyahat izin belgesini pdf olarak bilgisayarınıza indirmekte mümkün.
SEYAHAT İZİN BELGESİ KİMLERE VERİLECEK?
Geçtiğimiz gün yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:
"Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,
Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,
Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.
Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ ALMAK İÇİN:
T.C kimliğiniz varsa eğer herhangi bir PTT şubesine başvurarak şifrenizi alabilirsiniz. Elinizdeki şifre ile hemen sisteme giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş her birey şifre alabilir. Verilen şifre kişinin kendisine özeldir. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra kendinizin belirleyeceği, belirli kriterlerden oluşan bir şifre kullanılacaktır.