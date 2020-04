Ödeme Günleri :

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

• Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.

Uyarı!

Aylıkların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılan bütün belgeler, her türlü vergi ve resim ödemelerinden muaftır.

Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.

Aylık Kesme Nedenleri?

Adres değişikliği (Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylığı durdurulur.)

Ölüm

Feragat (Aylık sahibinin kendi isteği ile aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı olarak bildirilmesidir. )

Muhtaçlığın kalkması (Merkezi ve sosyal incelemelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda muhtaç olmadığına karar verilen kişilerin aylıkları Mütevelli Heyet Kararı ile "Muhtaç Olmama" nedeniyle feshedilir.)

Özürlülük oranının % 40'ın altına düşmesi

Sosyal Güvenlik kaydının tespit edilmesi

18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaşını doldurması

18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin tespit edilmesi

18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılan aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın özürlü için kullanılmadığının tespit edilmesi

Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi

Aylığın 1 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması