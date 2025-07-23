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MasterChef yedekler listesi: 2025 MasterChef yedeklere hangi yarışmacılar girdi?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu tüm hızıyla devam ederken, ana kadronun belirlenmesinin ardından gözler bu kez yedek adaylara çevrildi. 22 Temmuz Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde, yarışmacılar yedek kadroya girebilmek için büyük bir mücadele verdi. Peki MasterChef yedeklere kimler girdi? İşte MasterChef yedek kadro listesi…

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Giriş Tarihi :23 Temmuz 2025 , 09:27 Güncelleme Tarihi :23 Temmuz 2025 , 09:27
MasterChef yedekler listesi: 2025 MasterChef yedeklere hangi yarışmacılar girdi?

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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması yeni sezonu ile izleyiciyle buluşuyor. Ana kadronun 10 yarışmacısı netleşirken dün akşam yayınlanan yeni bölümde yedek yarışmacıları belli oldu. Peki MasterChef yedeklere kimler girdi, hangi yarışmacılar? İşte 2025 MasterChef yarışmacı kadrosu!

(Kaynak: MasterChef)(Kaynak: MasterChef)

22 TEMMUZ 2025 MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ana kadroya yedeklerden katılacak yarışmacılar şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlendi. İlk etapta öne çıkan tabaklarıyla Nisa, Barış ve Alperen yedeklerden ana kadroya adını yazdırdı. İkinci etapta ise Deniz, yedek kadroya katılan son isim oldu.

(Kaynak: MasterChef)(Kaynak: MasterChef)

MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2025'in son bölümünde ana kadroya seçilen 10. yarışmacı Çağlar oldu. İlk etapta Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal ana kadroya girmeyi başardı. Ayrıca yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan da ana kadroya dahil edildi. İkinci etapta ise Sercan, Ayla, İhsan ve Ayten ana kadroda yer aldı ve 10. isim olarak Çağlar seçildi.