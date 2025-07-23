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Cosby Ailesi (The Cosby Show) nedir? Cosby ailesi oyuncuları kimler, kaç bölüm, nereden izlenir?

1984–1992 yılları arasında yayınlanan Cosby Ailesi (The Cosby Show), Amerikan televizyonunda geniş kitlelere ulaşan uzun soluklu bir sitcom olarak kayıtlara geçti. Huxtable ailesinin merkezde yer aldığı yapım, sekiz sezon boyunca ekranlarda kaldı. Peki Cosby Ailesi (The Cosby Show) nedir? Cosby ailesi oyuncuları kimler, kaç bölüm, nereden izlenir? Malcolm-Jamal Warren kimdir, hangi karakteri oynuyordu? İşte merak edilen tüm detaylar.

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Giriş Tarihi :23 Temmuz 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :23 Temmuz 2025 , 10:26
Cosby Ailesi The Cosby Show nedir? Cosby ailesi oyuncuları kimler, kaç bölüm, nereden izlenir?

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Cosby Ailesi (The Cosby Show), Amerikan televizyonunda geniş kitlelere ulaşan uzun soluklu bir sitcom olarak kayıtlara geçti. Huxtable ailesinin merkezde yer aldığı yapım, sekiz sezon boyunca ekranlarda kaldı. İşte diziye dair merak edilen her şey.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cosby Ailesi (The Cosby Show) Nedir? Konusu Ne?

Cosby Ailesi (orijinal adıyla The Cosby Show), 1984-1992 yılları arasında yayınlanan, ABD yapımı kült bir aile komedi dizisidir. Başrolünde ünlü komedyen ve oyuncu Bill Cosby'nin yer aldığı yapım, Huxtable ailesinin günlük yaşamını, ebeveyn-çocuk ilişkilerini ve dönemin sosyal meselelerini mizahi bir dille ekrana taşımıştır. Dizi, özellikle Afro-Amerikan bir ailenin orta-üst sınıf hayatını yansıtır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Cosby Ailesi Kaç Sezon ve Kaç Bölümden Oluşur?

  1. Toplam Sezon Sayısı: 8
  2. Toplam Bölüm Sayısı: 201
  3. Yayın Yılları: 20 Eylül 1984 – 30 Nisan 1992
  4. Her sezon, ortalama 24-26 bölümden oluşmaktadır.

Kaynak: AFPKaynak: AFP

Cosby Ailesi Oyuncuları Kimlerdir? (Ana Kadro)

  1. Bill Cosby Dr. Heathcliff "Cliff" Huxtable Ailenin babası, doğum uzmanı (jinekolog)
  2. Phylicia Rashad Clair Huxtable Ailenin annesi, başarılı bir avukat
  3. Lisa Bonet Denise Huxtable Huxtable'ların ikinci büyük kızı
  4. Malcolm-Jamal Warner Theo Huxtable Ailenin tek oğlu
  5. Tempestt Bledsoe Vanessa Huxtable Ortanca kız
  6. Keshia Knight Pulliam Rudy Huxtable Ailenin en küçük çocuğu
  7. Sabrina Le Beauf Sondra Huxtable Huxtable'ların en büyük kızı
  8. Geoffrey Owens Elvin Tibideaux Sondra'nın eşi
  9. Raven-Symoné Olivia Kendall Denise'in üvey kızı (son sezonlarda)

Kaynak: AFPKaynak: AFP

Cosby Ailesi Nereden İzlenir?

2025 itibarıyla bazı dijital platformlarda bölümlerine ulaşmak mümkündür.

Ancak yayın hakları ülkeden ülkeye değişebilir.

Kaynak: AFPKaynak: AFP

Malcolm-Jamal Warner kimdir, hangi karakteri oynuyordu?

Malcolm-Jamal Warner, 18 Ağustos 1970 doğumlu Amerikalı oyuncu, yapımcı ve yönetmendir.

Warner, Cosby Ailesi (The Cosby Show) dizisindeki Theo Huxtable karakteriyle tanınmıştır.

Kaynak: AFPKaynak: AFP

Theo Huxtable nasıl bir karakterdir?

Huxtable ailesinin tek erkek çocuğudur.

Dizide, liseli bir genç olarak başladığı hikayesi, üniversiteye geçiş süreci ve kişisel gelişimiyle devam eder.

Kaynak: AFPKaynak: AFP

Theo karakteri, eğitimde karşılaştığı zorluklar ve disleksi teşhisi gibi konularla dikkat çekmiştir.

Mizahi yönüyle bilinse de, dizide gençlik sorunlarını temsil eden önemli figürlerden biridir.

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