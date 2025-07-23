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Aile Saadeti’nde Metin’in ölümüyle gerilim yükseldi: Emin’in başı büyük derde girdi

Aile Saadeti’nin altıncı bölümünde Metin’in kuyuya düşüp ölmesi, evde büyük paniğe yol açtı. Üzerinde Emin’in kimliği bulunan çanta, onun gözaltına alınmasına neden oldu. Fikri ve Hakkı arasında ise yeni iş birliği kapıda. Yeni bölümler her Pazartesi 20:00’de Atv’de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Temmuz 2025
Aile Saadeti’nde Metin’in ölümüyle gerilim yükseldi: Emin’in başı büyük derde girdi

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Aile Saadeti, önceki akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerin beğeniyle izlediği dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Son bölümde şunlar yaşandı; Emin, çırak Metin'in kuyuya düşmesini bir türlü atlatamadı ve onu evde görmeye başladı. Başta gördüklerinin yalnızca bir hayal olduğunu düşünse de polislerin konağa gelip Metin'in ölü bulunduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşadı ve gördüklerinin gerçek olduğunu fark etti. Metin'in öldüğü sırada üzerinde Emin'e ait kimliğin bulunduğu bir çanta çıkması, onun cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alınmasına neden oldu.

EV HALKI TELAŞTA

Ev halkı durumu hemen Fikri'ye bildirdi. Ancak deliller doğrudan Emin'i işaret ettiğinden, Fikri'nin de elinden bir şey gelmedi. Bu sırada Hakkı, çaldığı günlükleri Fikri'ye vermeye karar verdi ve Tekin'i alt etmek için iş birliği teklif etti. Fikri ise bunun karşılığında Hakkı'dan, Saadet Hanım'ın günlüklerinde bahsettiği bir kadını bulmasını istedi.

Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı saat 20:00'de Atv'de

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