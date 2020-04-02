Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin, ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını bildirirken, geri ödenecek toplam tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretleri iade ettikleri gibi Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı.
İADELER BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır." dedi.
KREDİ VE BURSLAR KESİLECEK Mİ?
Başkan Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek" ifadelerini kullanmıştı.
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