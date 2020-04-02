



KREDİ VE BURSLAR KESİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek" ifadelerini kullanmıştı.