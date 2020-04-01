YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edileceğini ve Nisan, Mayıs, Haziran ayları için de ücret alınmayacağını söyledi. Öte yandan öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi kesinti yaşanmayacak.

KYK KREDİ GERİ ÖDEMELERİ İPTAL Mİ?

Koronavirüün sebep olduğu kriz sebebiyle özellikle işlerini kaybedenler ve diğer öğrenciler de dahil kredi geri ödemeleri Nisan, Mayıs, Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek.