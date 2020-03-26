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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 14:04
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    • 26.03.2020 14:04
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    ücretleri tatilde yatacak mı? ?

    ücretleri tatilde yatacak mı? KYK’dan burs ve kredi ödemesi alan üniversite öğrencileri sorusuna yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze eğitimin yapılmayacağını duyurdu. YÖK Başkanı Saraç, eğitimlerin uzaktan ve dijital ortamlarda sürdürüleceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından öğrenciler KYK burs ve kredi ücretlerinin ne olacağını merak ediyor. KYK ödemeleri devam edecek mi? İşte detaylar…

    KYK burs kredi ücretleri tatilde yatacak mı?

    KYK burs kredi ücretleri tatilde yatacak mı? KYK ödemeleri devam edecek mi? KYK burs ve kredilerinden faydalanan binlerce öğrenci, bahar dönemi için alınan kararının ardından ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı son dakika açıklamasında üniversitelerin bahar döneminde artık okullarda ders işlenmeyeceğini söyledi. Saraç, eğitimin dijital, uzaktan ve açık öğretim şeklinde olacağını belirtti. Peki, KYK burs kredi ücretleri tatilde yatacak mı?

    KYK ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?

    İlk açıklanan tatil kararının ardından üniversite öğrencilerine sevindirici haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelmişti. KYK ödemeleriyle ilgili belirsizliği de netleştiren Bakan Kasapoğlu "Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

    YURTLARDA KALANLAR NE YAPACAK?

    Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bursları ve kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse de gidebileceklerdir." dedi.

    Kasapoğlu, "Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, 'Özel İzinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek" açıklamasında bulunmuştu.

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