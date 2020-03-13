KYK öğrenim bursu son dakika tatilde ödenecek mi, yatacak mı?

KYK bursları hangi tarihlerde yatar?

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslar, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenen tarihte yatırılmaktadır. Burs ücretleri genellikle 00.00 ile 03.00 saatleri arasında hesaba geçmektedir. TC Kimlik Numarasının sonu 0 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 6'sı itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 2 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 7'si itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 4 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 8'i itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 6 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 9'u itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 8 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 10'u itibariyle gerçekleştirilmektedir.