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    • 06.04.2020 11:24
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    KYK öğrenim bursu son dakika tatilde ödenecek mi, yatacak mı?

    Korona virüs sonrası üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Tatil sonrası larının yatırılıp yatırılmayacağı , lerinin ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. KYK'dan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış öğrenciler, Yabancı uyruklu kişiler, Öğretim yılı olarak kayıp yaşayan kişiler, Askeri okul veya polis akademisi öğrencileri, Gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olan kişiler, Burs yönetmeliği hükümlerince burs almak için yeterli bulunmayan öğrenciler, bu burstan yararlanamamaktadır.

    KYK öğrenim bursu son dakika tatilde ödenecek mi, yatacak mı?

    Koronavirüs'ün Türkiye'ye sıçramasının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. KYK bursu alan milyonlarca öğrenci KYK öğrenim bursu tatilde ödenecek mi, yatacak mı? Yurt ücreti ödenecek mi? Sorularının yanıtını arama motorlarında arıyor. Bu anlamda
    Bakan Kasapoğlu açıklamalar yaptı. "Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Öğrenci burs ve kredi ödemeleri de bu kapsamda devam edecek'' dedi.

    KYK BURSU YATACAK MI?

    Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Öğrenci burs ve kredi ödemeleri de bu kapsamda devam edecek. Okulların kapalı olduğu sürece kaldıkları yurttan izin alan öğrencilerimiz ise özel izinli sayılacak. Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ise uluslararası gençlik kampları da ertelendi.

    Basketbol, voleybol, hentbol maçları da seyircisiz oynanacak.''

    KYK bursları hangi tarihlerde yatar?

    Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslar, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenen tarihte yatırılmaktadır. Burs ücretleri genellikle 00.00 ile 03.00 saatleri arasında hesaba geçmektedir. TC Kimlik Numarasının sonu 0 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 6'sı itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 2 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 7'si itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 4 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 8'i itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 6 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 9'u itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 8 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 10'u itibariyle gerçekleştirilmektedir.

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