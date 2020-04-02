KYK yurt ücretleri iade edilmeye başlandı mı? KYK yurt ücretleri ne zaman geri ödenecek sorusu yanıt buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi. Bakan Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran'da KYK yurt ücretlerinin alınmayacağını duyurdu. Peki, daha önceden yatırılan KYK yurt ücretleri ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edileceğini söylemişti.

KYK YURT ÜCRETLERİ İADESİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da da ücret alınmayacak" dedi.

KYK KREDİ GERİ ÖDEMELERİ İPTAL Mİ?

Koronavirüün sebep olduğu kriz sebebiyle özellikle işlerini kaybedenler ve diğer öğrenciler de dahil kredi geri ödemeleri Nisan, Mayıs, Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek.