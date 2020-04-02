KYK yurt ücretleri iade edilmeye başlandı mı? KYK yurt ücretleri ne zaman geri ödenecek sorusu yanıt buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi. Bakan Kasapoğlu, Nisan, Mayıs ve Haziran'da KYK yurt ücretlerinin alınmayacağını duyurdu. Peki, daha önceden yatırılan KYK yurt ücretleri ne olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edileceğini söylemişti.
KYK YURT ÜCRETLERİ İADESİ NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da da ücret alınmayacak" dedi.
KYK KREDİ GERİ ÖDEMELERİ İPTAL Mİ?
Koronavirüün sebep olduğu kriz sebebiyle özellikle işlerini kaybedenler ve diğer öğrenciler de dahil kredi geri ödemeleri Nisan, Mayıs, Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek.
KYK BURSLARI YATACAK MI?
Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin devam edeceğini açıkladı.
KYK BORÇ ERTELEME
KYK borçları erteleme işlemi yapılırsa bu işlem e-devlet üzerinden gerçekleşecektir. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. KYK Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Borç erteleme talebi yazarak sayfaya tıklayın. Sayfanın sağ üst köşesinde Yeni Başvuru kısmı yer almaktadır. O kısma tıklayarak borç erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Sizden iletişim bilgileriniz ve borç erteleme talep türünüz istenecektir. Bu istenilen yerleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayınız.
Bilgilerinizi girdikten sonra devam et kısmına tıklayınız. Başvurunuz bu şekilde tamamlanmış ve sistem içerisine gönderilmiş olacaktır. KYK borçlarınızı, iflas nedeniyle, sağlık sorunları nedeniyle veya işsizlik nedeniyle 1 yıl sonraya ertelemeniz mümkün. KYK borcunuzun süresi henüz başlamamışsa, ödemelerinizi zamanında yapmaya özen gösterin. Bu kişilerin ödemelerini erteleyebilmek için işsiz olması, sağlık sorununun olması veya yüksek lisans ile doktora eğitimi alması gerekmektedir.
KYK Borç Erteleme İşlemi Üniversite öğrencileri okurken devletten geri ödemeli olacak şekilde burs alabilmektedir. Bu KYK kredisini daha sonra ödemek zorunda olan öğrenciler, işsizlik, sağlık durumu ve lisansüstü eğitime devam gibi nedenlerden dolayı borçlarını erteleyebilirler. Borcunuzu ertelemek istiyorsanız bu işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet sistemi üzerine giriş yaptıktan sonra borç erteleme talebinde bulunabilirsiniz.
KYK BURSU NEDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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