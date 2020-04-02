- Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler ve

- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDA OLDUĞUMU NASIL ANLARIM?

Öncelikle; Gelir Vergisi mükellefleri açısından durum açık olup; bütün ticari, zirai ve serbest meslek kapsamında mükellef olan gerçek kişiler mücbir sebep haline girmektedir. Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından ise; sadece ana faaliyet konusu yukarıda belirtilen sektörlerden birinde olan mükellefler ile İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan sektörlerde bulunan mükellefler mücbir sebep hali kapsamdadır.

Vergi Daireleri kendisinde kayıtlı olan faaliyet koduna göre sistem üzerinden otomatik olarak mükelleflerin mücbir sebep hallerini tanımlamaktadır.

VERGİ DAİRESİ SİSTEMİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDA GÖZÜKMEYEN MÜKELLEFLER NE YAPMALI?

Uygulamada mükelleflerin fiili faaliyet konusu ile vergi dairelerine bildirilmiş olan faaliyet konusu farklılık arz edebilmektedir. Ayrıca, bir mükellef çoğu zaman aynı tüzel kişilik altında birden çok alanda faaliyette de bulunabilmektedir.