EN AZ LİSE MEZUNU

En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımlarına baktığımızda İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, hemşire, tıbbi sekreter, Sağlık Teknikeri (Adli Tıp , Ameliyathane Teknikeri, Anestezi, Diyaliz, Fizik Tedavi, İş ve Uğraşı Terapisti, Odyoloji, Tıbbi Sekreter, Radyoterapi, Laboratuvar, Çevre Sağlığı, Ortopedi, Elektronörofizyoloji, Evde Bakım, Röntgen, Eczane, Odyometri) Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Ebe, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Çocuk Gelişimci, Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına personel alımı yapıldığı bildirildi.