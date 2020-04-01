En az ilköğretim mezunu adaylar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden şehir hastanelerinde çalışacak personel arandığı açıklandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Şehir hastanelerinde çalışacak personellerde aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yapacakları görevler de belirtildi. İŞKUR şehir hastane personel alımı ilanı detayları haberimizde...
MÜLAKATSIZ OLACAK
KPSS tercihleri kapsamında şehir hastaneleri bünyesine yapılan sağlık personeli alımında adaylar, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, diyetisyen, fizyoterapist ve diğer sağlık kadrolarında istihdam edilecek.
EN AZ LİSE MEZUNU
En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımlarına baktığımızda İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, hemşire, tıbbi sekreter, Sağlık Teknikeri (Adli Tıp , Ameliyathane Teknikeri, Anestezi, Diyaliz, Fizik Tedavi, İş ve Uğraşı Terapisti, Odyoloji, Tıbbi Sekreter, Radyoterapi, Laboratuvar, Çevre Sağlığı, Ortopedi, Elektronörofizyoloji, Evde Bakım, Röntgen, Eczane, Odyometri) Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Ebe, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Çocuk Gelişimci, Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına personel alımı yapıldığı bildirildi.
BAŞVURU
Yukarıda kılavuzda yer alan kadrolara başvuru yapmak için ais.osym.gov.tr adresine gitmeniz gerekmektedir. Bu adreste , KPSS 2020/5 başvuru linkine tıklayın ve açılan sayfada tc kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Giriş yaptıktan sonra açılan tercih ekranında , tercih kodunu girin ve tercihlerinizi ÖSYM 'ye iletin.
Tercihlerinizi yaptıktan sonra 20 TL olan tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatırın.
ŞEHİR HASTANE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Şehir hastane personel alımı ilanında adaylarda aranan genel başvuru şartları da belli oldu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden şehir hastanelerinde çalışacak personel alımı ilanı genel başvuru şartları şöyle:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-18 yaşını tamamlamış olmak.
-Görevini yapmakta herhangi bir sağlık sıkıntı bulunmamak.
-Kronik ve bulaşıcı bir hastalığı olmamak.
-Hijyen kurallarına özen göstermek.
ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adayların aşçı olarak görevlendirileceği ifade edildi.
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