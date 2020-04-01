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    • 02.04.2020 00:04
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    Son dakika: THY'den Kovid-19 açıklaması: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

    Son dakika haberine göre, , Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.

    THY açıkladı: O süre 1 Mayıs'a uzatıldı

    Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı ve yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduran (THY) bu süreyi 1 Mayıs'a uzattıklarını açıkladı.



    Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir" dedi.

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