Son dakika: THY'den Kovid-19 açıklaması: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı ve yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 1 Mayıs'a uzattıklarını açıkladı.
⚠️— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 1, 2020
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR.
İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir.#basaracağız https://t.co/2F6Dffeggm
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir" dedi.
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