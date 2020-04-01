Son dakika: THY'den Kovid-19 açıklaması: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı ve yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 1 Mayıs'a uzattıklarını açıkladı.

⚠️

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR.



İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir.#basaracağız https://t.co/2F6Dffeggm — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 1, 2020

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi,dedi.